Il ristoratore cinese chiede di non disturbare i clienti, 4 ragazzi lo insultano e lo prendono a schiaffi. Poi la fuga senza pagare: il caso a Brescia

Quattro ragazzi sono ricercati per aver aggredito il titolare in un ristorante cinese ed essere scappati senza pagare il conto. A presentare la denuncia ai carabinieri è stato lo stesso ristoratore che ha il locale a Montichiari, nel Bresciano, dopo che lo scorso 25 marzo all’ora di cena ha avuto una discussione con i giovani nel suo locale. I ragazzi al tavolo stavano mangiando sushi disturbando però gli altri clienti con risate fragorose e scambi di battute a voce molto alta. Come ricostruisce Brescia Today, il ristoratore si è avvicinato al tavolo, invitando i ragazzi ad abbassare i toni e «darsi un contegno».

Davanti a quell’invito però, i ragazzi hanno risposto cominciando a insultare il ristoratore di nazionalità cinese. Insulti sempre più pesanti, finché il clima nel ristorante non si è surriscaldato al punto da arrivare allo scontro fisico. Il ristoratore è stato infatti spinto più volte, per poi essere colpito da qualche schiaffo al volto. Nel frattempo il personale del ristorante ha chiamato il 112. A quel punto i quattro ragazzi hanno deciso di scappare prima che arrivasse l’ambulanza con le forze dell’ordine. Ovviamente senza pagare il conto.

