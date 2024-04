Firenze, lega la compagna al letto per impedirle di uscire di casa. Lei si libera e lo denuncia: arrestato

Un 31enne albanese avrebbe legato al letto la sua compagna, quindi per impedirle di uscire di casa le avrebbe anche portato via le chiavi. A denunciarlo è stata la donna stessa, riuscita ciononostante a fuggire. Dopo essersi slegata si è calata dalla finestra di casa e si è presentata in stato confusionale alla stazione dei carabinieri di Legnaia, a Firenze, accompagnata da alcuni passanti che l’avevano trovata per strada in lacrime. L’uomo è stato arrestato poche ore dopo. In casa i carabinieri e hanno trovato e sequestrato una fune, probabilmente quella usata per legare la ragazza. Le accuse a carico del 31enne sono di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La donna avrebbe raccontato ai carabinieri di avere subito nell’ultimo già diverse altre aggressioni da parte dell’uomo a causa della sua gelosia. La vittima, ancora sotto choc, è stata soccorsa in caserma dai sanitari del 118 che hanno attivato la procedura del Codice rosa.

