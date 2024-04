1° maggio, annunciati i nomi dei conduttori del Concertone: sul palco Ermal Meta e Noemi

Toccherà a Ermal Meta e a Noemi condurre l’edizione 2024 del Concertone del 1° maggio. Per la prima volta, l’evento – promosso da Cgil, Cisl e Uil – si terrà al Circo Massimo e non in piazza San Giovanni. L’annuncio è stato fatto nei titoli di testa del Tg3 delle 19, in cui i due artisti sono stati invitati come ospiti. Entrambi i cantanti si sono esibiti più volte sul palco del Concertone, ma mai nel ruolo di presentatori: Noemi ha cantato nelle edizioni del 2012, 2015, 2020 e 2021, mentre Ermal Meta in quelle del 2017, 2018, 2020 e 2021. «La mia felicità è immensa – ha commentato Noemi -. Sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del 1° Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione». Stesso entusiasmo per Ermal Meta, che ha dichiarato: «È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del 1° Maggio, questa volta anche come conduttore. Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre». Nella prima parte del Concertone, a fare da co-conduttrice ci sarà pure Big Mama, che terrà le redini del palco anche durante l’anteprima live dell’evento, in onda su Rai Play.

