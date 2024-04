Javier Milei incontra Elon Musk. Stretta di mano e foto con la battuta: «Viva la libertad! Carajo»

Il presidente argentino è andato a trovare in Texas il fondatore di Tesla. Cosa bolle in pentola?

«Viva la libertad! Carajo». Con una foto postata su X il presidente argentino Javier Milei posta il suo incontro sul proprietario di X e fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk. A dicembre il multimiliardario aveva postato su X un video, di poco più di un minuto, in cui il presidente eletto argentino spiegava la sua posizione nella relazione fra la libertà e l’uguaglianza. Musk non ha mai nascosto le sue simpatie per l’economista ultraliberale che il 10 dicembre scorso si è insediato nella Casa Rosada. Dopo alcune ore Milei rilanciò quel post con: «We need to talk, Elon…» (Dobbiamo parlare, Elon…). Oggi l’incontro.

Ma di che hanno parlato Musk e Milei? Secondo l’emittente argentina TN il presidente argentino ha cercato di convincere il magnate sudafricano a realizzare un piano di investimenti nel settore del litio nel paese. Come appreso da TN, l’incontro ha avuto luogo presso nella fabbrica Tesla in Texas, ma i colloqui fra i due proseguiranno fino a sabato. Nella Casa Rosada, i più vicini al presidente sperano che il magnate presenti al capo di Stato un piano per il suo sviluppo in Argentina legato all’industria automobilistica e alla comunicazione.

