Stretto di Hormuz, sequestrata una nave portoghese: «Abbordata dalle Guardie rivoluzionarie iraniane»

Una nave commerciale con bandiera portoghese sarebbe stata abbordata e posta sotto sequestro dopo un assalto nello Stretto di Hormuz, tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. Secondo l’Associated Press, che afferma di aver visionato un video dell’accaduto, le modalità e i mezzi impiegati per portarlo a termine sembrerebbero confermare che a compierlo siano state le Guardie rivoluzionarie iraniane. L’agenzia di stampa riferisce di aver avuto conferma delle responsabilità dell’agguato anche da un funzionario della difesa del Medio oriente, che ha parlato sotto anonimato. Il filmato mostrerebbe un elicottero approcciare l’imbarcazione e un commando armato fare irruzione sulla nave prima di porla sotto sequestro. I primi a segnalare l’incidente, nello Stretto che separa l’Iran dall’Oman, sono stati i funzionari dell’Umkto, lo United Kingdom Maritime Trade Operations. L’Ap non ha potuto verificare immediatamente il video, ma ricorda come dal 2019 Teheran è impegnato in una serie di sequestri di navi nella regione e che «gli sono stati attribuiti attacchi contro navi nel contesto delle continue tensioni con l’Occidente sul suo programma nucleare in rapido avanzamento». Il sequestro avviene poi nei giorni di estrema tensione tra L’Iran e Israele, con diverse cancellerie occidentali che hanno invitato i propri cittadini a lasciare la regione per il rischio di un imminente scontro.

Foto di repertorio: EPA/US NAVY, 2020

