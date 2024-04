Bari, Conte tiene sulle spine il Pd: «Accantonare la candidatura di Laforgia? Non vedo il perché»

«Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore». Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tiene il punto in visita delle elezioni amministrative nel capoluogo pugliese, anche rispetto alle voci circolate nelle ultime 48 ore su nomi in grado di ricomporre i cocci con il Pd. «Abbiamo una sfida importante, una sfida che sta diventando anche di risonanza nazionale – ha detto l’ex premier parlando con i giornalisti a Corigliano Rossano – Dobbiamo pensare alla comunità barese, e serve un segnale di forte rinnovamento. Lasciamo che siano le forze locali a valutare la situazione. Laforgia non l’abbiamo scelto noi, ma la comunità civica e le componenti sane di Bari. E in questo senso ci ha convinto». Dieci giorni fa Conte ha rotto l’intesa con il Pd per primarie di coalizione in vista delle elezioni in programma a giugno, a seguito dell’inchiesta per voto di scambio che ha colpito importanti personaggi della giunta di Comune e Regione. Giovedì ha completato l’opera ritirando la delegazione M5s nella giunta e nel consiglio regionale che sostengono Michele Emiliano. I pontieri dei due partiti sono però al lavoro per ricomporre le distanze. Fino a prova contraria.

