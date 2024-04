Fedez e la torta per la sua assistente Eleonora Sesana: «Con tutte le paparazzate, auguri. Ti voglio bene» – La foto

Il rapper Fedez, fresco del suo ultimo viaggio negli Stati Uniti per seguire il Coachella Festival , ha fatto gli auguri su Instagram alla sua fedele assistente Eleonora Sesana. Lo ha fatto postando una torta di compleanno, a lei dedicata, con sopra riportate tutte le foto paparazzate tra i due in questi ultimi mesi. Un augurio fatto con simpatia, per sbeffeggiare i rotocalchi che davano la ragazza come causa della rottura tra il rapper e sua moglie Chiara Ferragni. Secondo Dagospia infatti la coppia avrebbe litigato furiosamente con tanto di rottura dopo un viaggio fatto a Miami da lui con la sua assistente. «Tanti auguri, ti voglio bene», scrive oggi l’artista, scherzando sopra le indiscrezioni fatte finora. In realtà, come ha precisato Fedez stesso, anche durante l’intervista a Belve, i motivi della rottura con Ferragni sono ben altri. L’influencer, indagata per truffa dalla procura di Milano dopo il caso del Pandoro Balocco, continua il suo silenzio sui social, che va avanti da giorni.

