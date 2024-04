Israele, nella notte attacco da Teheran con 170 droni e 150 missili. Iran: «Se Israele risponderà reagiremo più duramente»

Teheran, dopo il lancio di missili e droni dall’Iran, può ancora colpire le ambasciate israeliane nel mondo. Italia inclusa. «Ci sono minacce contro le ambasciate israeliane nel mondo, anche in Italia. E abbiamo indizi sul coinvolgimento dell’Iran». Parola dell’ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, in un’intervista a Skytg24, aggiungendo che Israele «condivide le informazioni» con le varie polizie locali. «Siamo preoccupati per i diplomatici e per i cittadini israeliani. E siamo grati alla polizia italiana che fa tutto il possibile per garantire la sicurezza degli israeliani», ha dichiarato. Nei giorni scorsi l’ambasciata israeliana a Roma era stata chiusa per motivi di sicurezza. «Israele è stato attaccato da centinaia di missili balistici, da crociera, droni. Con successo abbiamo bloccato l’attacco. Ma questo fa parte di uno sforzo continuo di Teheran di provocare una escalation, ci sono attacchi contro il nostro Paese dal Libano, dallo Yemen, dall’Iraq, dalla Siria. Finché non troveremo un modo per fermare l’Iran, il rischio di escalation continua a esistere», ha detto l’ambasciatore. Anche se il governo di Netanyahu lancia segnali distensivi e all’Onu l’Iran dichiara «chiuso» il caso dell’attacco al consolato di Damasco, Tel Aviva prepara una controrisposta, con varie opzioni in campo: da un attacco ai gruppi filo iraniani come Hezbollah in Libano o, come riporta oggi Repubblica, un bombardamento del ministero della Difesa di Teheran. «L’attacco limitato dell’Iran contro Israele di sabato sera mirava ad avvertire, scoraggiare e punire il regime sionista. Ma se Israele intraprenderà una nuova azione contro l’Iran, dovrà sicuramente affrontare una risposta molto forte», ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, in un colloquio telefonico con l’omologo russo Serghei Lavrov.

L’Iran: «Apprezzate la nostra moderazione»

L’Iran ha lanciato un appello all’Occidente ad «apprezzare la sua moderazione» nel rispondere a Israele invece di «accusare» Teheran. «L’Iran si aspetta che gli Stati occidentali lodino la moderazione mostrata dall’Iran negli ultimi mesi, soprattutto nell’attacco contro Israele di sabato sera, avvenuto in risposta all’attacco del regime sionista al nostro consolato a Damasco», dichiara il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani. «Gli Stati occidentali dovrebbero addossarsi la colpa, invece di muovere accuse contro Teheran. Dovrebbero rendere conto all’opinione pubblica mondiale delle loro azioni di fronte ai crimini di guerra commessi da Israele durante i suoi attacchi contro Hamas palestinese», ha aggiunto, citato dalla Tv di Stato.

(foto EPA/ATEF SAFADI)

