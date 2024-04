Sui bandi con Israele niente stop dall’Università La Sapienza: «Dolore per la guerra, ma rifiutiamo il boicottaggio». Proteste davanti al rettorato

Il Senato Accademico dell’Università La Sapienza di Roma esprime «dolore e orrore per l’escalation militare e per la conseguente crisi umanitaria in corso in Palestina», ma non interromperà la collaborazione con Israele. «Rifiutiamo l’idea che il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana». È ciò che si legge nel documento redatto al termine della seduta congiunta, da Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo romano che hanno, inoltre, sottolineato il carattere universalistico e libero della ricerca scientifica. La Sapienza si impegna a favorire «la discussione, il confronto e la libera espressione del dissenso, purché non diventi prevaricazione – si legge -. In particolare nel documento è stato ribadito l’impegno alla realizzazione di corridoi umanitari e di ulteriori azioni di accoglienza, sostegno e solidarietà per le comunità accademiche coinvolte dal conflitto».

«Università gratuita per gli studenti residenti della Striscia di Gaza»

L’Ateneo romano intende, inoltre, promuovere l’attivazione del Dottorato nazionale di Studi per la Pace, l’adesione al partenariato con An-Najah National University, Unimed e Palestinian Student Scholarship Fund (PSSF) per il completamento dell’istruzione universitaria gratuita degli studenti residenti nella Striscia di Gaza. Ma non solo: La Sapienza, fanno sapere Senato Accademico e Cda dell’Università, si impegnerà «a destinare una quota del budget per il finanziamento di visite di studiosi provenienti dalle zone del conflitto in Medio Oriente. È inoltre stato confermato l’impegno affinché la libertà della ricerca e dell’insegnamento trovino spazio all’interno dei confini etici definiti dai valori costituzionali e specificati dalla normativa, dallo Statuto e dal Codice Etico dell’Ateneo», scrivono ancora nel documento. A tal fine l’Università, fanno ancora sapere, «si è dotata di organi di garanzia tra i quali il Comitato per la Ricerca transdisciplinare, istituito nel 2021 e il cui regolamento affronta anche il tema dei possibili usi distorti della ricerca».

La protesta degli studenti

Al termine della seduta congiunta, un gruppo di studenti in corteo – ritornati davanti all’ingresso del rettorato – hanno gridato slogan contro la rettrice Antonella Polimeni e il Senato accademico: «Vergogna, Vergogna», hanno urlato. In mattinata era partito il corteo dal pratone dell’Ateneo per chiedere l’interruzione della collaborazione scientifica con Israele. «In tutta Italia gli studenti si stanno mobilitando, c’è una comunità che non vuole sporcarsi le mani di sangue. La rettrice ed il Senato accademico devono dimostrare che vanno tagliati i ponti con la guerra, solo così si possono costruire ponti per la pace», era il messaggio di Filippo Girardi di «Cambiare Rotta» prima della delibera dell’organo collegiale.

