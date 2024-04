Luciano Canfora in tribunale per gli insulti a Giorgia Meloni, la premier chiede 20mila euro di danni

A difendere il filologo è l’avvocato Michele Laforgia, già in corsa come candidato sindaco alle primarie di Bari

È di 20mila euro la richiesta di risarcimento dei danni che Giorgia Meloni chiede a Luciano Canfora, oggi in tribunale a Bari da imputato per diffamazione aggravata nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. La richiesta è contenuta nell’atto depositato oggi nell’udienza predibattimentale dall’avvocato Luca Libra che difende Meloni, che si è costituita parte civile. La procura di Bari ha chiesto per lo storico e filologo il rinvio a giudizio. Canfora è difeso dall’avvocato Michele Laforgia, già candidato a sindaco di Bari in corsa per le primarie del centrosinistra con il sostegno anche del M5s. La difesa di Canfora ha chiesto che il professore venga prosciolto.

Le frasi di Canfora su Meloni

Era l’11 aprile 2022 quando Canfora era stato invitato a parlare al liceo Enrico Fermi di Bari in un dibattito sulla guerra tra Russia e Ucraina. Parlando di Meloni, all’epoca parlamentare di Fratelli d’Italia, Canfora la definì «nazista nell’animo». Per poi chiamarla «una poveretta… trattata come una mentecatta pericolosissima». Si è trattato di attacchi «senza alcuna giustificazione» scrive l’avvocato Libra che assiste Meloni, aggredita secondo il legale «con volgarità gratuita e inaudita, utilizzando volgari epiteti, imprevedibili ed estemporanei, che hanno seriamente minato la sfera intima e privata, oltre al patrimonio morale e personale» di Meloni. L’avvocato Lafiorgia che difende Canfora ha chiesto il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste «o comunque perché non punibile», perché il professore avrebbe esercitato il suo «diritto di critica politica».

