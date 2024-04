L’ipocondriaco che gira gli ospedali d’Italia per avere gli esami gratis al Pronto Soccorso

Un veneziano di 55 anni dal 2016 al 2023 ha girato sette ospedali d’Italia per scroccare esami. Lo ha fatto lamentando «dolori alla testa, alle cervicali. Sento delle fitte al cuore, sono iperteso. Ho una brutta malattia, aiutatemi». L’uomo si presentava regolarmente nei Pronto Soccorso non dicendo il suo nome, ma dando le generalità di altri due cittadini veneziani ignari di tutto. Si faceva ricoverare simulando sintomi e una volta ottenuti gli esami se ne andava. La storia che racconta oggi il Corriere di Verona dice che gli ospedali visitati dall’ipocondriaco sono Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona, Parma, Catania e Caltagirone.

In uno è riuscito persino a farsi ricoverare in neurologia. Ma a Caltagirone è stato riconosciuto da una dottoressa che lavorava anche a Catania. Che l’ha segnalato alla polizia. A quel punto le forze dell’ordine sono risaliti alle sue vere generalità: le iniziali sono R.L. Lui intanto aveva firmato le dimissioni ed era sparito. È stato denunciato per sostituzione di persona. Ma ha anche due precedenti per furto. Al momento è indagato in stato di irreperibilità.

