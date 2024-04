La rabbia del padre di Mattia Giani, morto dopo un malore in Eccellenza: «Non c’era neanche un medico in campo»

«Ora vogliamo la verità» dice Sandro Giani, padre di Mattia, il calciatore 26enne del Castelfiorentino morto dopo un sospetto arresto cardiaco in campo vicino a Firenze durante la partita di Eccellenza contro il Lancillotto. Al Corriere della Sera, l’uomo pretende ora di sapere come è morto suo figlio Mattia Giani, deceduto all’ospedale Careggi di Firenze, e annuncia: «Presenteremo querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio». L’accusa dell’uomo è innanzitutto sul sistema dei soccorsi: «Io so solo che il medico su quel campo non c’era. E che la prima ambulanza del 118 è arrivata senza medico dopo 15 minuti. E che nel frattempo il massaggiatore del Castelfiorentino ha provato a rianimare mio figlio e che poi è scesa una spettatrice dagli spalti, che lavora come infermiera per dare una mano. Il defibrillatore – aggiunge Sandro Giani – c’era ma è stato usato solo dal medico trasportato dalla seconda ambulanza. Si può morire così?».

La Asl fiorentina ha spiegato che l’ambulanza è arrivata in otto minuti. Il regolamento Figc impone la presenza di un medico o di un’ambulanza a bordo campo. Sandro Giani sostiene che non ci fosse né uno né l’altra. La società in cui giocava il figlio invece nega e sostiene che i medici a bordo campo c’erano, come riporta il Corriere della Sera. Ma secondo i testimoni e lo stesso Sandro Giani, questa informazione non avrebbe riscontri. Ad assistere alla gara c’erano il padre e la madre Debora, oltre che il nonno Loriano di 86 anni e la fidanzata Stefania.

Leggi anche: