Sant’Angelo Lodigiano, il locale della ristoratrice morta Giovanna Pedretti riapre. Marito e figlia avviano una pizzeria d’asporto

Sono passati tre mesi dalla tragedia che ha travolto la ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti, suicida dopo una campagna social denigratoria. Il suo locale, a Sant’Angelo Lodigiano, riapre. Stavolta però con nome e cucina differente. Il marito e la figlia di Giovanna hanno di trasformarlo in una pizzeria d’asporto. Non si chiama più “Le Vignole” ma “Dal Nello”. Grande partecipazione nella città barasina con i cittadini che hanno fatto a gara per postare gli auguri alla famiglia della ristoratrice per questa nuova ripartenza. «Oh che bella notizia! Riaprire per me è onorare Giovanna che ha dato tanto», racconta Grazia. «Meno male lo speravo tanto, bravo Nello» scrive Vito. «Bellissima notizi – scrive sui social un’altra concittadina – sicuramente anche la Giò sarà contenta».

(in copertina Giovanna Pedretti abbracciata a suo marito Nello / Fb)

Leggi anche: