Ecco perché questi non sono dei tunnel segreti della «Cabala nera» che piacciono ai complottisti

Cosa sono quei depositi di cibo trovati in «tunnel sotterranei»? Secondo alcuni le immagini condivise recentemente anche su Facebook sarebbero la prova del complotto della «Cabala nera», una organizzazione segreta che secondo i seguaci di QAnon controllerebbe il mondo. Vediamo cosa mostrano realmente le foto in oggetto e perché queste teorie cospirative sono mere narrazioni deliranti.

Le condivisioni riguardanti la misteriosa Cabala nera sono accompagnate dalla seguente didascalia:

È stato trovato in tunnel sotterranei, cibo e bevande nascosti dalla Cabala Nera per il consumo, che potrebbe sfamare tutti per i prossimi 150 anni. 14,2 miliardi di tonnellate di cibo di alta qualità.

Sono stati testati. I campioni di questi alimenti non contenevano sostanze tossiche, che normalmente vengono rilasciate alla popolazione generale.

Cercatore della verità

Ruby RubyS