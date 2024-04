Solo uomini a parlare di aborto a Porta a Porta, Vespa si difende: «Donne invitate ma non disponibili». Il Pd: «Episodio gravissimo»

Sette uomini a parlare di aborto e diritti delle donne. Sta facendo discutere quanto avvenuto nella puntata di giovedì 18 aprile di Porta a Porta, la storica trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai1. Tra i temi affrontati nel corso della serata c’era anche l’aborto, e in particolare il polverone politico sollevato dall’emendamento di Fratelli d’Italia per consentire l’ingresso delle associazioni pro-vita nei consultori. «Cinque uomini in studio a discutere di aborto: la Rai ai tempi di Giorgia Meloni lascia che sia un parterre tutto maschile a discutere dei diritti delle donne», attaccano i componenti del Pd della commissione di vigilanza Rai. Gli esponenti dem definiscono l’episodio «gravissimo» e annunciano l’intenzione di portare la vicenda in Commissione di Vigilanza per «fermare questo declino e contrastare la palese violazione dei principi della parità di genere».

La difesa di Porta a Porta

A rispondere alle polemiche è la stessa redazione di Porta a Porta, che in una nota spiega: «Gli inviti per la trasmissione politica di giovedì 18 aprile sono stati fatti nei giorni precedenti al manifestarsi della polemica». Inizialmente, spiega la redazione del programma Rai, erano state invitate tre parlamentari donne del Partito democratico, che sono state sostituite alla fine da Alessandro Zan dopo essersi dichiarate indisponibili. Lo stesso, precisa Porta a Porta, è avvenuto con «una direttrice di giornale, anch’essa indisponibile». In ogni caso, «l’aborto è stato solo uno degli otto temi trattati nella trasmissione di ieri», fa notare la redazione del programma, che infine annuncia: «Sarà nostra cura, naturalmente, tornare sul tema alla prima occasione utile».

L’attacco del Pd

La nota della redazione di Porta a Porta non ha placato le critiche che si sono generate sia in rete che tra i banchi della politica. Secondo il Pd, «sono venuti meno tutti i principi di parità di genere contenuti nel Contratto di Servizio Rai». Un fatto, si spiega, «che mina alle basi la credibilità dell’azienda pubblica radiotelevisiva italiana», soprattutto se si considera che meno di un anno fa la Rai «si era impegnata con il progetto della Commissione europea ‘No women no panel” a garantire una rappresentazione paritaria nei talk e nei dibattiti pubblici».

