Il libro su Berlusconi primo in classifica, la soddisfazione della figlia Marina: «Una gioia speciale»

«In tanti hanno giudicato interessante In nome della libertà: lo considero un segno di affetto e di stima per mio padre, e un’ulteriore conferma di quanto le idee cui ha dedicato il suo impegno politico continuino ad avere grande forza e a restare di grande attualità». La presidente del Gruppo Mondadori Marina Berlusconi festeggia il primo posto in classifica come libro più venduto in Italia de In nome della libertà. La forza delle idee di Silvio Berlusconi del giornalista Paolo Del Debbio. Il saggio del conduttore tv è uscito in libreria lo scorso 9 aprile e sta ottenendo un ottimo riscontro, a un anno dalla morte dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia. Un motivo di soddisfazione per Marina Berlusconi, nella doppia veste di figlia e presidente del gruppo editoriale. «Sono sempre estremamente soddisfatta e orgogliosa vedendo – e succede davvero spesso – i nostri libri scalare le classifiche dei titoli più venduti», ha scritto nella nota, «ma come figlia, il successo del libro di Paolo Del Debbio sulla forza delle idee di Silvio Berlusconi – balzato al primo posto nella settimana di uscita – mi dà una gioia tutta particolare, una gioia speciale».

