Assalto Cgil: arrestato il figliastro di Giuliano Castellino, Fabio Corradetti. Sconterà 5 anni e 4 mesi

Fabio Corradetti, militante di Forza Nuova, vicino agli ambienti ultras della Capitale e figlio della compagna dell’ex leader romano di Fn Giuliano Castellino è stato arrestato ieri dalla Digos di Roma e portato al carcere di Rebibbia. A far scattare la misura la pronuncia della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, in merito al ricorso contro la sentenza d’appello dell’aprile 2023 secondo cui Corradetti è stato condannato, con aggravanti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nei disordini della manifestazione del 9 ottobre 2021 e l’assalto alla sede della Cgil. Il militante fu al tempo arrestato in flagranza del reato dalla polizia su via del Corso, a due passi dal Parlamento. Adesso che il ricorso in Cassazione, presentato dai suoi legali, è stato rigettato per lui si aprono le porte del carcere: con 5 anni e 4 mesi di reclusione.

(in copertina la polizia scientifica nella sede del sindacato CGIL durante i rilievi, Roma, 10 ottobre 2021. ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

