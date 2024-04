La denuncia di Serena Bortone: «L’intervento di Scurati sul 25 aprile è stato annullato dalla Rai»

La conduttrice Serena Bortone ha raccontato su Instagram che l’intervento dello scrittore Antonio Scurati nella puntata di Che Sarà è stato «annullato». «Come avrete letto nel comunicato stampa, nella puntata di questa sera di “Che sarà” era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io», ha scritto la giornalista.

Le proteste

Scurati è professore di letterature comparate all’Università IULM. Nel 2018 ha scritto M. Il figlio del secolo, primo romanzo di una tetralogia dedicata a Benito Mussolini e al fascismo. Il libro ha vinto il premio Strega nel 2019 e presto diventerà una serie televisiva per Sky. La presunta censura di Scurati ha scatenato le proteste del Pd. «Abbiamo il diritto di sapere perché è stato cancellato il monologo di Scurati sul 25 aprile. Monologo che sarebbe dovuto andare in onda stasera nel programma di Serena Bortone su Rai3. La stessa giornalista non sa perché. Qualcuno spieghi, altrimenti è chiaro che è censura», ha scritto la senatrice Simona Malpezzi su X. Francesco Verducci, componente della commissione di Vigilanza Rai, ha parlato di «un caso gravissimo di censura nei confronti di Scurati. E un caso gravissimo di violazione dell’autonomia editoriale di un programma, oltreché una inquietante intimidazione di fatto nei confronti dell’autrice». Sandro Ruotolo ha invece parlato di censura di Telemeloni: «Chiediamo ai vertici aziendali di fornire immediatamente il perché».

