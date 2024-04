Per Ambra Angiolini festa di compleanno a sorpresa. C’è anche l’ex Francesco Renga: «Grazie per l’amore e il rispetto che ci portiamo da sempre» – Il video

Ambra Angiolini ha spento 47 candeline. E la figlia della showgirl, Jolanda Renga, le ha organizzato una festa a sorpresa a cui hanno partecipato anche suo papà Francesco Renga e suo fratello Leonardo. Il party è stato condiviso sui social. «Buon compleanno mammona», è il commento della ragazza su Instagram in scatti in cui si vede la famiglia riunita con mamma Ambra intenta a soffiare sulla torta. L’ex “Non è la Rai” ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia: «Un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… Avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta».

