Elezioni regionali Basilicata, i primi istant poll: Bardi in testa (53-57%). Marrese è staccato (41-45%)

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata. Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. In corsa ci sono il presidente uscente, Vito Bardi, sostenuto dal centrodestra allargato con Azione e Italia Viva, Piero Marrese, che conta sull’appoggio di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e altre due liste, e Eustachio Follia, leader locale del movimento politico europeo Volt. Per gli elettori non c’è stata possibilità di esprimere un voto disgiunto, elemento chiave per la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. Intanto, a urne ancora aperte, è scoppiata una polemica su Bardi. Come cinque anni fa, il governatore uscente e favorito della vigilia non è andato a votare, poiché la sua residenza risulta registrata a Napoli e non nel suo paese di origine, Filiano.

Cala l’affluenza: -3,72% rispetto al 2019

Nonostante quest’anno le urne siano rimaste aperte per due giorni, domenica 21 e lunedì 22 aprile, l’affluenza è calata rispetto alle regionali del 2019, quando si votò in una sola giornata. Stando ai dati di Eligendo, l’affluenza si è attestata al 49,80%, in contrazione rispetto al 53,52% del 2019. Più reattiva alla chiamata ai seggi la provincia di Matera, dove il 54,08% degli aventi diritto ha espresso il proprio voto. Nella provincia di Potenza, ha votato il 47,92% della popolazione. È decisamente più alta l’affluenza nelle due città capoluogo: a Potenza ha raggiunto il 63,28%, a Matera il 54,08%. Una curiosità riguardo la demografia lucana: la Basilicata è terra di emigrazione, al punto che, a fronte di 537.577 residenti, gli aventi diritto di voto risultano essere 567.939. Questa differenza è dovuta al numero cospicuo di lucani iscritti all’Aire, il registro degli italiani residenti all’estero e che conservano i diritti elettorali.

I primi istant poll delle 15

Dai primi istant poll, diffusi subito dopo la chiusura dei seggi delle 15, Bardi appare in netto vantaggio: le sue (ipotetiche) percentuali volano oltre il 50%, tra il 53% e il 57%. Staccato Marrese, tra il 41% e il 45%. Fuori dai giochi Follia, in un intervallo tra l’1% e il 3%. La lista più suffragata, secondo la rilevazione fatta da Yoodata per Telenorba, è quella di Fratelli d’Italia, con una forbice compresa tra il 23% e il 27%. Segue il Pd, con un risultato che oscilla tra il 15% e il 19%. Il M5s è appaiato ai Dem, tra il 14% e il 18%. Quarto partito Forza Italia, che si muove in un range tra il 12% e il 16%. Molto distanziata la Lega di Matteo Salvini, data tra il 4% e l’8%.

Leggi anche: