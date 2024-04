L’influencer Elena Berlato rapinata e aggredita a Milano: «Sono finita in ospedale»

L’influencer Elena Berlato è stata scippata e aggredita ieri pomeriggio al parco Sempione di Milano da tre ragazzi che le hanno rubato lo smartphone. La 29enne con quasi un milione di follower su Instagram ha raccontato in una storia di essere rimasta ferita ed è «finita in ospedale» dopo la rapina. L’aggressione è avvenuta alle 15 circa di domenica 21 aprile, quando Berlato si trovava seduta a un tavolo del noto Bar Bianco nel parco milanese. Tre ragazzi si sono avvicinati e le hanno strappato di mano lo smartphone. La 29enne ha provato a rincorrerli a lungo, tanto da arrivare vicino alla stazione Cadorna. Lì è riuscita a raggiungere uno dei tre che l’avevano rapinata, ma il ragazzo ha reagito spintonandola e facendola cadere a terra per poi scappare. Berlato ha avuto una crisi respiratoria ed è stata soccorsa dal 118. In ambulanza è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. L’influencer il giorno dopo la rapina ha pubblicato una foto con al polso il braccialetto del ricovero e ha scritto: «Ora sto meglio, ma vi racconterò di più appena mi sarò ripresa del tutto». Sul caso indaga la polizia di Stato.

