Sondaggio Swg, calano Fratelli d’Italia, sale il Pd. In forte discesa Stati Uniti d’Europa

Come sarebbero le intenzioni di voto degli italiani se si votasse oggi 22 aprile? L’orientamento di voto questa settimana, stilato da Swg per La7, penalizza maggiormente Fratelli d’Italia che perde lo 0,4%; mentre premia il Pd con un incremento dello 0,6%; M5s scende dello 0,1%, stesso dato per la Lega; rimangono invariati Forza Italia e Noi Moderati; in forte discesa Stati Uniti d’Europa (-0,5). Tra i partiti minori crescono Verdi e Sinistra (+0,2), Libertà (+0,3) e Pace Terra Dignità (+0,2). Stabile all’ 1,4 Democrazia Sovrana e Popolare.

