Posate nella gelatina come in The Office: lo scherzo al protagonista della serie tv di un hotel a Firenze

La serie è un cult negli Stati Uniti e lo è poi diventata anche in Europa. Così come gli scherzi di Jim Harper al suo collega Dwight Schrute per ingannare la noia sul posto di lavoro. E uno dei più iconici è quello della spillatrice immersa nella gelatina. Uno scherzo che diventa ricorrente e che per i fan di The Office è immediatamente riconoscibile. Così quando Rainn Wilson, l’attore 58enne che interpreta Dwight, si è visto recapitare in camera delle posate immerse nella gelatina, non ha fatto una piega e ha immediatamente condiviso sui social lo scatto. Wilson era al Plaza Hotel Lucchesi di Firenze e aveva chiesto il servizio in camera per la cena. Tra gli chef che lavorano nel ristorante, anche il compagno di una fan della serie che, quando ha scoperto che l’attore avrebbe soggiornato da loro, ha iniziato a macchinare lo scherzo. Sul carrellino arrivato nella stanza di Wilson c’era un piatto di pasta, una vellutata e una insalata. E anche un dessert “particolare”, quella gelatina rossa al cui interno erano custodite le posate. Chissà se per tirarle fuori ha immerso la mano nel jello o ha preferito mangiarlo tutt’intorno.

