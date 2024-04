Roma, una ragazza precipita per 5 metri dalla terrazza del Pincio

Trasportata all’ospedale in codice rosso, ma è cosciente

Una giovane è caduta stamattina dal muro perimetrale della terrazza del Pincio a Roma. Dopo il volo di 5 metri è finita sul terrazzamento sottostante all’altezza di via del Muro Torto. I pompieri l’hanno recuperata con un’autoscala. La ragazza ha circa 20 anni ed è stata trasporta all’ospedale in codice rosso. Risulta cosciente. La polizia indaga sull’accaduto. L’allarme è scattato intorno alle 7 quando alcuni passanti hanno sentito dei lamenti provenire da una scarpata. Non si esclude che la ragazza sia caduta diverse ore prima del ritrovamento. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

