Belve, il video di Ligabue che replica ad Antonella Clerici: «Mai detto che sai di sugo»

Dopo averle replicato ieri su Twitter, Ligabue ha pubblicato anche un video su Instagram per Antonella Clerici. La conduttrice durante un’intervista a Belve aveva parlato di un cantante che l’aveva bocciata come animatrice del Festival di Sanremo perché «sa troppo di sugo». Successivamente Clerici aveva rivelato a Francesca Fagnani che quel cantante era Ligabue. Il quale prima ha risposto su X: «Certe frasi non mi appartengono». Poi nel video si è spiegato meglio: «Cara la mia Antonella, no: non ho mai detto che tu sappia di sugo e scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre trasmissioni di Sanremo che mi hanno invitato. E l’ho fatto per il motivo che Sanremo mette molta tensione e io preferisco fare musica in contesti in cui sono più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere e ancora di più mi dispiace che tu non abbia fatto chiarezza con me e ti sia tirata dietro per tanto tempo questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera. Accetto le tue scuse e ti abbraccio. Ciao».

Leggi anche: