25 aprile, il ministro della Giustizia Nordio fischiato in piazza a Treviso «Noi antifascisti? È ovvio!» – Il video

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato fischiato questa mattina mentre teneva un discorso in piazza a Treviso per la festa della Liberazione. Nordio iniziato da poco a parlare, affrontando il tema caldo dell’antifascismo nel governo Meloni, quando dalla folla presente in Piazza dei Signori si sono levati fischi e “buu” di disapprovazione. «È una domanda retorica, perché avendo noi giurato fedeltà sulla Costituzione è ovvio che siamo antifascisti», aveva appena finito di dire sul nodo dei valori. Nordio non si è comunque fermato, e ha continuato il suo discorso. «Abbiamo giurato fedeltà alla Costituzione, che è antifascista. E ovvio che siamo antifascisti», ha ribadito poi ancora il ministro parlando coi cronisti a margine della manifestazione.

