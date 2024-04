«Suv e impotenza, parliamone con sette donne». L’esilarante risposta di Geppi Cucciari al «Porta a Porta» sull’aborto con soli uomini – Il video

Se sette uomini possono parlare di aborto, allora sette donne possono discutere di Suv e impotenza maschile. È accaduto ieri sera su Rai 3, nel corso del programma Splendida Cornice, dove la conduttrice Geppi Cucciari ha organizzato un tavolo esilarante tutto al femminile per dibattere di un tema surreale: la presunta relazione tra impotenza maschile e macchinoni. «Comprarsi un suv può essere un rimedio efficace contro l’impotenza maschile?», domanda tutta seria Cucciari alle ospiti in studio: ci sono l’attrice Valeria Solarino, la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni, l’avvocata Ester Viola, l’attrice Federica Fracassi, l’analista politica Martina Carone e, infine, l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi. Il riferimento è chiaro: quella messa in scena sul filo dell’ironia da Cucciari è la risposta alla puntata del 18 aprile di Porta a Porta – storica trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1 – in cui a dibattere di aborto, e in particolare dell’emendamento di Fratelli d’Italia per consentire l’ingresso delle associazioni pro-vita nei consultori (dal 23 aprile legge), erano invitati ben sette opinionisti: tutti uomini.

Leggi anche: