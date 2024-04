Israele, ecco l’incidente del ministro della Sicurezza nazionale Ben Gvir. L’auto blu si ribalta dopo esser passata con il rosso – Il video

Dallo staff fanno sapere che il ministro è in buone condizioni e cosciente. La dinamica dalla cam di un’altra auto in attesa del verde

Queste sono le immagini, viste dalla cam di un auto che aspetta in direzione opposta il verde, dell’incidente che ha coinvolto Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale di Israele. Il ministro è rimasto leggermente ferito dopo che la sua auto si è ribaltata per uno scontro con un altro veicolo. Ben Gvir si stava allontanando dalla scena di un accoltellamento nella città centrale di Ramle dove era andato per un sopralluogo. I testimoni hanno dichiarato che l’auto del ministro è passata con il semaforo rosso. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli e che tre persone sono state portate in ospedale dopo essere rimaste leggermente ferite. Dallo staff di Ben Gvir fanno sapere che il ministro è in buone condizioni e cosciente, ma è stato portato al vicino Shamir Medical Center per ulteriori cure.

