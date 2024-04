L’interruzione della via di comunicazione tra Mosca e Minsk non è quella mostrata nel video

Notizia vera ma video sbagliato. L’8 aprile scorso, a Vyazama, nella regione di Smolensk, in Russia, si è verificato il crollo del ponte Paninsky, costruito per superare i binari sottostanti e rendere più diretta la principale via tra Mosca e Minsk. La notizia è ampiamente circolata sui social, ma con una clip pubblicata online 2018 Per questo è certo che il video usato non mostra il crollo del ponte Paninsky in Russia.

Per chi ha fretta:

Il ponte Paninsky sulla via tra Mosca e Minsk è crollato lo scorso 8 aprile nella città di Vyazama, nella regione di Smolensk, in Russia.

La notizia circola sui social associata a un video pubblicato su YouTube nel 2018.

Dato l’anno di pubblicazione, questo video non mostra il crollo del ponte Paninsky in Russia.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui, qui e qui). Nella descrizione si legge:

Nella regione di Smolensk, in Russia, un ponte è crollato mentre un camion lo stava percorrendo. Il ponte attraversava la ferrovia Mosca-Minsk e il suo crollo ha bloccato la principale via di trasporto tra la Federazione Russa e la Bielorussia

La descrizione dei post fa riferimento a un evento reale. Come riportano la Bbc e l’agenzia stampa russa Tass, il ponte Paninsky, nella città di Vyazama, nella regione di Smolensk è veramente crollato lo scorso 8 aprile provocando la morte di cinque persone e interrompendo la via più diretta tra Mosca e la Bielorussia. Sebbene le cause del crollo siano ancora in fase di investigazione, l’ipotesi più accreditata al momento è quella secondo cui il ponte sarebbe collassato a causa della vecchiaia e della mancanza di manutenzione, non effettuata nonostante i ripetuti appelli alle autorità da parte della popolazione locale. Tuttavia, il video associato alla notizia non corrisponde all’evento. La clip è stata pubblicata su YouTube nel 2018 e non può essere correlata al crollo del 2024. Come ricostruito dai colleghi di Facta, il video del 2018 mostra un ponte sulla ferrovia transiberiana nella città di Svobodny, nella Russia orientale. La notizia aveva ottenuto copertura anche dai media russi.

Conclusioni

