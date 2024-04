La turista che lascia il cane da solo due giorni in hotel a Como

Una turista che ha alloggiato per alcuni giorni in un hotel di lusso a Como è stata denunciata in stato di libertà per abbandono di animale. La donna ucraina non riavrà il cane, che è stato lasciato a un’associazione di volontari. Ha lasciato l’albergo il 23 aprile senza dare spiegazioni. L’amministratore ne ha segnalato la scomparsa al 112 il giorno dopo. Nella stanza è stato ritrovato il cagnolino affamato e impaurito. Poi i poliziotti hanno notato e riconosciuto per strada la 43enne. Sembrava vagare in stato confusionale. A quanto pare aveva vagato per i boschi nei giorni successivi. Senza dare spiegazioni per il suo gesto.

