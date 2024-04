Harvey Weinstein in ospedale, il ricovero dopo il trasferimento al carcere di New York: «Ha bisogno di aiuto»

È ricoverato in ospedale a New York Harvey Weinstein, che sarebbe stato sottoposto a una serie di esami medici. A confermarlo all’Associated press è stato il suo avvocato Arthur Aidala, secondo cui l’ex produttore cinematografico sarebbe stato ricoverato al Bellevue Hospital di Manhattan, dopo il suo arrivo in carcere in città ieri 26 aprile, trasferito dal penitenziario di Rome, a nord di New York. Il giorno prima la Corte d’Appello di New York aveva annullato la condanna di Weinstein, dopo che il giudice aveva riconosciuto una serie di errori commessi nel processo che lo aveva condannato a 23 anni di carcere. Pena cancellata dal giudice, che ha disposto un nuovo processo. Secondo l’avvocato Aidala, Weinstein è stato trasferito in ospedale dopo i primi esami in carcere a New York: «Sembra che fisicamente abbia bisogno di molto aiuto. Ha molti problemi e si sta sottoponendo a tutti i tipi di test. La sua salute è un po’ un disastro». Stando a un portavoce del Dipartimento penitenziario di New York citato da Ap, Weinstein sarebbe ancora sotto custodia in ospedale.

