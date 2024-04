Marcell Jacobs corre in 10’11 all’esordio stagionale in Florida. E strappa un pass per le Olimpiadi – Il video

Marcell Jacobs ferma il cronometro in 10′ 11 (vento a +0.9) a Jacksonville in Florida, dove si è piazzato secondo al fotofinish nei 100 metri piani dietro di un soffio da Travyon Brommel, due volte bronzo ai Mondiali e suo compagno di allenamento. Jacobs mancava da una sfida ufficiale da 230 giorni, quando corse il 20 settembre 2023 a Zagabria. Dopo quella gara conclusa in 10”8 gli acciacchi fisici non gli avevano permesso di correre al meglio. A prescindere dal risultato, i 100 metri nella città statunitense, costituivano fin dall’inizio un importante banco di prova per il 29enne, che puntava a mandare un segnale agli avversari scendendo sotto la soglia dei dieci secondi mentre già guarda ai grandi impegni dell’estate alle porte: gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi.

Jacobs qualificato per le Olimpiadi di Parigi

Ai Giochi Jacobs ci sarà, visto che per ottenere un pass per le Olimpiadi di Parigi non era necessario scendere sotto i 10”, ma semplicemente tagliare il traguardo. Come spiega la Gazzetta dello Sport, sommando le prestazioni precedenti, l’azzurro è rientrato tra i primi 56 nel ranking di specialità. E ha così ottenuto l’accesso a Parigi 2024.

