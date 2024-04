Roma: saluti romani, cori fascisti e una croce celtica al liceo Archimede. Gli studenti: «Una vergogna»

«Duce, Duce», è il coro intonato da un gruppo di studenti del liceo Pacinotti-Archimede di Roma alla vigilia del 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Un intervento che ha ghiacciato la platea, accompagnato da saluti romani, mentre sullo sfondo una slide proiettava la frase «Ultras Pacio» con una croce celtica. È accaduto durante il comitato studentesco, destando l’indignazione degli altri studenti e del personale scolastico. «Una croce celtica nel nome della nostra scuola non è uno scherzo, è una vergogna per tutti noi», dichiara il collettivo studentesco Verbano che – senza mezzi termini – condanna quanto accaduto tra le mura del proprio istituto. «Questo fatto evidenzia quanto, ancora oggi, il fascismo e i suoi metodi siano legittimati. Vediamo troppo spesso, intorno a noi, ragazzi che senza problemi inneggiano ad un passato oscuro della storia, fatto che inevitabilmente porta queste persone a celebrare l’ideologia fascista e la morte che ha portato», prosegue il collettivo in un post sui social.

«I presenti? Tutti in silenzio»

«Non c’è nulla da ridere», ne sono certi gli studenti. «In un luogo che dovrebbe essere democratico come il comitato studentesco non si può accettare l’esposizione di simboli ed atteggiamenti che odiano la democrazia e che glorificano la morte di milioni di persone», chiosano. Al momento dei fatti, stando a quanto scrive il collettivo, nessuno sarebbe intervenuto: «Il silenzio dei presenti e di quelli che dovrebbero essere garanti di quest’assemblea democratica dovrebbe farci riflettere su quanto questa “normalizzazione” sia andata troppo avanti». Infine un appello all’azione: «Vogliamo invitare tutti ad opporsi a questo tipo di atteggiamenti che portano solo alla legittimazione di idee razziste, sessiste e classiste Una società democratica significa una società antifascista». Nel frattempo, ci si aspetta che la preside prenda provvedimenti disciplinari in merito a quanto successo nella sua aula magna.

