L’assist di Elly Schlein a Vannacci, la risposta del generale alla campagna Pd per ignorarlo – La foto

A Roberto Vannacci deve essere sembrato un assist perfetto quello del Partito democratico, che sui social ha lanciato la campagna «Ignoralo» contro il candidato della Lega alle prossime Europee, dopo la sua proposta di creare classi separate per gli studenti disabili. «Per fortuna il Pd mi ha già preparato la maglietta: meno male che loro usano l’armocromista…», scrive su Instagram il generale che ha fatto realizzare addirittura una t-shirt con la campagna dem. Sulla maglia c’è proprio la stampa presa dalle storie su Instagram del profilo del partito di Elly Schlein, con il faccione del generale ben evidente, coperto dalla scritta in stampatello «Ignoralo» e l’hashtag «IgnoraVannacci».

Partita sui social lo scorso 27 aprile, la campagna social del Pd per ignorare il generale ha finora raccolto numeri da record. Solo su X il post ha ottenuto oltre 700mila visualizzazioni e oltre 800 condivisioni, di chi evidentemente ha voluto ignorare Vannacci rilanciando la sua foto e il suo nome. Per non parlare della visibilità ottenuta dal post su Facebook, con un fiume di reazioni e commenti di chi ha detto la sua sul candidato della Lega, nel tentativo evidente di ignorarlo. A «L’aria che tira» su La7, nella puntata di oggi 29 aprile, David Parenzo ha accusato un po’ di difficoltà, quando ha chiesto alla segretaria dem come parlarne visto che l’invito era di ignorare Vannacci. Da Schlein però nessun commento alla campagna: «A ogni bestialità che arriva da quelle parole, risponderemo con più giustizia sociale, più eguaglianza, più diritti per le persone… ma mi sembra comunque una mossa della disperazione da Salvini».

