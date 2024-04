Europee 2024, ultime ore per depositare le liste. I primi nomi: chi c’è e chi manca

Aperta dalle ore 8 di oggi, martedì 30 aprile, la finestra per la presentazione delle liste dei candidati nelle cinque circoscrizioni per le elezioni Europee 2024 presso le Corti d’Appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Ci sarà tempo fino alle 20 di mercoledì 1° maggio per depositare l’elenco con i nomi dei candidati in corsa per un seggio all’Europarlamento. Il Partito democratico è la prima forza politica a presentare la propria documentazione presso il tribunale di Roma per la circoscrizione centro. Con il deposito delle liste arrivano le prime conferme: la segretaria dem Elly Schlein, che ha sciolto le riserve il 21 aprile scorso, sarà capolista per l’Italia centrale (e nelle Isole). A seguire l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi. Ma anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, quello di Pesaro Matteo Ricci, Umberto Insolera, Alessia Morani, Marco Paciotti, Antonio Mazzeo.

In mattinata, sempre per la circoscrizione Centro, anche Alternativa Popolare – che ha deciso di non raccogliere le firme – ha presentato il proprio elenco presso la Corte d’Appello della Capitale. Capolista per l’Italia Centrale: l’ex magistrato Luca Palamara. Mentre in tutte le altre circoscrizioni sarà, invece, capofila il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

La lista “Libertà” a Napoli

Presso la Corte di Appello di Napoli sono stati invece i rappresentanti della lista “Libertà” i primi a depositare l’elenco (matrioska) per le Europee in programma l’8 e il 9 giugno. Diciotto candidati, capeggiati da Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e, ora, primo cittadino di Taormina, e dall’ex sottosegretaria Laura Castelli, leader del movimento “Sud chiama Nord per le Autonomie”. In lista Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, che per l’occasione ha mostrato il suo viso per la prima volta dopo anni, Francesco Amodeo e l’animalista siciliano Enrico Rizzi. Il leader di Sud chiama Nord dovrà rinviare, per la giornata di oggi, i suoi impegni. De Luca è stato, infatti, ricoverato al Policlinico di Messina ieri sera al termine di un comizio a causa di un malore. I medici hanno prescritto al politico alcuni giorni di riposo, pertanto tutti gli eventi in programma martedì 30 aprile sono stati posticipati.

Forza Italia non ricandida Lara Comi

I delegati che stanno presentando le liste nelle varie Corti d’Appello fanno sapere che Forza Italia non ricandiderà più Lara Comi all’Europarlamento. Il segretario FI e ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà il capolista in tutte le circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) tranne nelle Isole, dove al suo posto ci sarà Caterina Chinnici.

