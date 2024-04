Raiz, la decisione per la figlia del cantante dopo la morte della moglie Daniela: «Terremo il buio insieme»

Il frontman degli Almamegretta, e attore di Mare fuori, ha annunciato che per quest’estate «non farà molti concerti» dopo il grave lutto dei mesi scorsi

«Non sono molti i concerti che farò questa estate. A parte qualche festival e alcuni concerti con gli Almamegretta, ho preferito prendermi qualche mese per stare con mia figlia, attraversare il buio insieme, andare insieme verso qualcosa che possa chiamarsi luce». Raiz, celebre cantautore napoletano frontman del collettivo musicale Almamegretta e attore nella serie tv Mare fuori, torna a parlare con il suo pubblico social a distanza di un mese dall’annuncio della morte di sua moglie, Daniela Shualy. Da cui aveva avuto una figlia, la piccola Lea, di 6 anni: è proprio a lei che si riferisce nel suo messaggio. «Ne approfitterò per lavorare al mio spettacolo di storytelling, un vero e proprio stand-up show che si basa su storie che ho scritto nei mesi scorsi e che sto scrivendo. Ci sarà tanta musica. Sarò quindi scrittore, attore, cantante tutto nello stesso show. Vi anticipo solo il titolo: Montecalvario. Provate a indovinare perché?», prosegue l’artista nel post pubblicato sul suo profilo Facebook.

L’appello alla prevenzione

Lo scorso 31 marzo, la tragica notizia della scomparsa di Shualy era arrivata dal profilo social di Almamegretta: «Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai», sono le parole scritte dal gruppo su Facebook. Anche il cantautore partenopeo aveva rivolto l’ultimo saluto alla moglie attraverso i social, approfittandone per lanciare un appello alla prevenzione: «Avrebbe dovuto vivere sei mesi e invece sono passati cinque anni in cui ha dato tutto il suo saper essere mamma, business girl, amante sorella e amica. Attenta: il femminicida più cruento e senza pietà è lì fuori. Fai prevenzione, “nun te scurda’ ‘e te maje’», aveva scritto.

