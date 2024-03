È morta Daniela Shualy, moglie del cantante Raiz. L’ultima dedica per «Mare Fuori» e il dolore degli Almamegretta: «Siamo sconvolti»

È morta nelle scorse ore Daniela Shualy, la moglie di Raiz, celebre cantautore napoletano e frontman del collettivo musicale Almamegretta, oltre che attore delle popolare serie televisiva Rai Mare Fuori, dove ha vestito i panni del boss camorrista Don Salvatore Ricci. Per la fiction Raiz, al secolo Gennaro Volpe, ha anche contribuito alla realizzazione della colonna sonora, firmata da Stefano Lentini. La notizia della morte di sua moglie ha sconvolto la band e i fan di Raiz. A dare il tragico annuncio sono stati gli stessi Almamegretta sui social. «Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai», sono le parole scritte dal gruppo su Facebook. La coppia ha una figlia di sei anni di nome Lea. Solo tre giorni fa Raiz aveva rivolto una dedica appassionata alla moglie Daniela dai suoi canali social: «Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d”e Quartieri fa ammore cu’ mme. Stasera su #rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a Daniela Shualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita».

La vicenda della coppia

Daniela Shualy, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, proveniva da una famiglia con origini ebraiche ungheresi. I nonni di Daniela erano ebrei ungheresi che dopo essere sopravvissuti alla Shoah emigrarono in Israele. Dopo il loro incontro, anche Raiz si era riavvicinate alle radici ebraiche, convertendosi. Dal loro amore è nata la piccola Lea. Quando lontana da Napoli, la coppia passava lunghi periodi a Tel Aviv, dove ancora si trova la casa che Daniela ereditò dai nonni.

Leggi anche: