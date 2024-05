Johnson & Johnson: 6 miliardi di dollari per chiudere le cause sul cancro alle ovaie provocato dal talco

Johnson & Johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause sul cancro alle ovaie provocato dal talco. L’accordo, spiega Reuters, chiuderebbe tutti contenziosi sul mesotelioma attraverso la dichiarazione di bancarotta di una controllata. J&J ha chiesto tre mesi di tempo per raggiungere un accordo con tutti i richiedenti, anche quelli futuri. Insieme, si tratta del 99% delle cause relative al talco: 54 mila sono in un unico procedimento nel New Jersey. I tribunali hanno respinto i precedenti tentativi di chiudere le cause. La società non aveva diritto alla protezione dal fallimento secondo i giudici perché non era in difficoltà finanziarie. J&J, che ha sempre negato che i suoi prodotti contengano amianto e siano cancerogeni, ha detto che l’accordo è stato già accettato dalla maggioranza dei querelanti.

La raccolta

Erik Haas di J&J ha detto che la raccolta voti prima della dichiarazione di fallimento potrebbe riuscire ad avere successo. «Così i ricorrenti possono votare, questa è la differenza principale», ha detto in una telefonata con gli investitori. L’accordo potrebbe ottenere il sostegno del 75% dei ricorrenti e porrebbe fine al contenzioso, comprese le cause future. Gli avvocati dei danneggiati sono divisi: «Credo che il piano annunciato oggi porterà pace ai nostri clienti e alle migliaia di donne che hanno combattuto al nostro fianco nella ricerca della giustizia», ha affermato JimOnder, che rappresenta circa 21.000 ricorrenti e che ha sostenuto la precedente proposta di fallimento di J&J. Altri avvocati hanno detto che J&J sta cercando di «iempire le urne» ottenendo voti da avvocati che non hanno fatto causa a J&J o i cui clienti hanno tipi di cancro ginecologico privi di un forte legame scientifico con il talco.

Favorevoli e contrari

Mike Papantonio, legale contrario all’accordo, ha detto che J&J ha «sollecitato segretamente gli studi legali ad accettare il loro accordo, promettendo una paga rapida per alcuni avvocati opportunisti». L’accordo proposto si baserebbe sugli accordi di J&J con circa il 95% delle persone che hanno citato in giudizio l’azienda dopo aver sviluppato il mesotelioma, una rara forma di cancro legata all’esposizione all’amianto. J&J ha accantonato 11 miliardi di dollari per le cause. A marzo, J&J ha avuto una nuova possibilità di contestare le prove scientifiche che collegano il talco al cancro alle ovaie nel contenzioso presso la corte federale del New Jersey. Il giudice che supervisiona i casi ha affermato che i recenti cambiamenti nella legge e le nuove prove scientifiche richiedono una nuova revisione, e ha chiesto a J&J di presentare nuove argomentazioni scientifiche entro la fine di luglio.

Le cause legali

J&J ha detto che continuerà a difendersi dalle cause legali mentre cerca di raccogliere voti sull’accordo. L’azienda ha affermato che ha prevalso nel 95% dei casi ovarici tentati fino ad oggi, compresi tutti quelli tentati negli ultimi sei anni. Il contenzioso ha portato ad alcuni importanti verdetti per i querelanti, incluso un risarcimento di 2,12 miliardi di dollari a favore di 22 donne che hanno attribuito il loro cancro alle ovaie all’amianto contenuto nel talco di J&J. Il mese scorso, J&J è stata condannata a pagare 45 milioni di dollari in un caso di mesotelioma mentre vinceva in un caso di cancro alle ovaie. J&J ha smesso di vendere borotalco a base di talco a favore di prodotti a base di amido di mais, citando un aumento di cause legali e “disinformazione” sulla sicurezza del prodotto al talco.

