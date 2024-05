La polizia Usa sgombera gli studenti pro-Gaza alla UCLA. Tende rimosse e proiettili di gomma sui manifestanti – Foto e video

Dopo l’irruzione della polizia alla Columbia di New York, anche alla Ucla di Los Angeles gli agenti hanno usato la forza per rimuovere l’accampamento di tende degli studenti pro Palestina. Foto e video che giungono dal campus californiano mostrano i momenti in cui le forze dell’ordine passano dalle parole ai fatti, sparando anche proiettili di gomma contro i ragazzi accampati da settimane. Nelle immagini, si vedono gli agenti aggirarsi tenda per tenda, rimuovendole, e respingere fuori dal campus dell’Università della California i manifestanti pro-Gaza. A seguito dell’intervento, riferisce la Cnn, ci sono state decine di arresti tra gli studenti.

