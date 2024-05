Ecco come il Parlamento europeo può sfiduciare la Commissione europea

Circola un video dove lo storico Alessandro Barbero e il giornalista Massimo Bernardini sostengono che il Parlamento europeo non possa sfiduciare la Commissione europea. La clip risale al 2019 e riguarda un evento organizzato dal Circolo Culturale Primo Piano di Correggio presso il Teatro Asioli il giorno 13 dicembre 2019. Di fatto, quanto affermato è falso: il Parlamento europeo ha questo potere e vi spieghiamo dove viene spiegato.

Ecco il testo della trascrizione che viene riportato insieme al video:

Il governo europeo, cioè la Commissione, prende le decisioni, mentre nel Parlamento europeo si chiacchiera. Nel momento in cui il Parlamento europeo non gode della facoltà di far cadere il governo, sostanzialmente non serve a nulla.

Ecco la trascrizione dell’intervento presente nel video, alla quale aggiungiamo un pezzo precedente per fornire il giusto contesto:

Barbero: «Il fatto che che viviamo in un età liberale si vede dal fatto che il governo nominato dal Re o dal Presidente deve avere l’approvazione del Parlamento eletto dal popolo. Il Parlamento serve a quello. Quando il parlamento non vota la fiducia il governo cade. Ok? Ora, io come molti di noi non ho le idee chiarissime su come funziona l’Europa, ma non mi sembra che funzioni così. Non mi sembra che tutti i giorni la Commissione europea, o chi per lei prende le decisioni, tutti i giorni debba andare in parlamento col rischio di cadere e se ne deve fare una nuova. A me non sembra che funzioni così e se funziona così riesce a non farlo vedere molto bene e quindi la gente secondo me questo lo percepisce».

Bernardini: «Però da 40 anni noi stiamo votando direttamente questo parlamento europeo. Tutti gli europei lo stanno votando da tanti anni, mandiamo rappresentanti dal 1979».

Barbero: «Ma il parlamento può far cadere il governo? Te lo chiedo perché, siccome io ormai ho confessato che non le idee chiare in proposito, volevo vedere se Massimo…».

Bernardini: «No.. non può!»

Barbero: «Non può! Ecco, vedi che non può!»

Bernardini: «Non ha questo potere».

Barbero: «Se non può non serve a niente!»