Boom di matrimoni tra marinai francesi e studentesse cinesi: i sospetti sulle spie di Pechino intorno alla base dei sottomarini nucleari

Le relazioni sentimentali tra marinari francesi e studentesse cinesi nate a Brest, base della flotta di Francia di sottomarini nucleari e sede universitaria, preoccupa Parigi. Lo racconta il Financial Times secondo cui nella città portuale della Bretagna sarebbero aumentati i matrimoni tra giovani di Pechino che frequentano i corsi nelle varie università e il personale in servizio nella base navale. Un legame, questo, che potrebbe nascondere – stando all’interrogazione a porte chiuse fatta da un parlamentare francese all’Assemblea nazionale – un tentativo di spionaggio da parte della Cina. Non si tratta, però, di una vicenda nuova. Come ricordano Guido Olimpio e Guido Santevecchi, già nel 2019 il giornalista Antoine Izambard rivelò nel libro France-Chine, le liaisons dangereuses l’aumento delle unioni sentimentali franco-cinesi nella città di Brest.

Non ci sono, però, informazioni e dati chiari sul numero di matrimoni, fidanzamenti e avventure con ragazze cinesi che hanno insospettito Parigi. Eppure, lo spionaggio cinese è tornato in primo piano a fine aprile dopo quattro arresti in Germania e due in Gran Bretagna. Le agenzie di intelligence occidentale e i vari analisti hanno affermato, spiega il quotidiano britannico, come le attività di spionaggio da parte di Pechino – in particolare quelle guidate dal ministero della Sicurezza Statale – siano reali. Ancora più preoccupanti per gli esperti è, inoltre, il legame tra le reti cinesi e quelle russe. «Cina e Russia hanno obiettivi comuni che promuovono congiuntamente quando ciò serve ai loro interessi. Entrambi stanno cercando di indebolire la posizione dei paesi occidentali», ha avvertito alla fine dello scorso anno il Servizio di Sicurezza e Intelligence della Finlandia.

Foto copertina: 11633930 © Isaxar | Dreamstime.com

Leggi anche: