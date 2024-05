Fedez in tribunale per colpa del Codacons. Lui scherza su Instagram: «Il presidente è invidioso dei miei addominali» – Il video

Continua lo scontro, in aula, tra Fedez e il Codacons. Il rapper si trova oggi a Roma, come richiesto dai suoi legali, per rispondere alle accuse di calunnia dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi. La denuncia è partita dopo che il rapper aveva pubblicato un banner durante la pandemia da coronavirus. Dopo le dichiarazioni di oggi il Tribunale deciderà l’eventuale rinvio di Leonardo Federico Lucia. Nel frattempo lui scherza sul suo canale Instagram. «Un giorno in pretura, proteggimi», scrive mentre annuncia il suo viaggio a Roma per «l’ennesimo processo inutile contro quella associazione inutile». Poi una volta arrivato nella capitale, scherza con la sua assistente personale Eleonora, imitando il cartone “Mignolo e Prof”. Nella storia il rapper mostra la collaboratrice che chiede: «Prof, che cosa facciamo questa sera?». «Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Cercare di non farci condannare dal Codacons», risponde l’artista. Poi, nella storia successiva Fedez conversa con un dipendente dell’albergo: «Una piccola domanda per un sondaggio Istat: nella diatriba Fedez – Codacons, lei per chi ti fa?». E infine posta una foto di lui a torso nudo: «Il presidente del Codacons è invidioso dei miei addominali».

