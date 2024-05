Russia, soldato degli Stati Uniti arrestato per furto: «A Vladivostok per incontrare una donna, non era in servizio»

Un sergente degli Stati Uniti di stanza in Corea del Sud è stato arrestato giovedì 2 maggio scorso a Vladivostok, in Russia, con l’accusa di condotta criminale per aver derubato una donna. Il soldato rimarrà in custodia cautelare in carcere fino all’1 luglio, in attesa dell’incontro il giudice. Sulla vicenda, svelata da Nbc, è intervenuto anche il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, che ha solo informato la stampa che il governo è a conoscenza del caso. Secondo Politico, la dipartimento di Stato è a tal proposito in contatto con le autorità russe. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa statunitense, il soldato si trovava fuori servizio e aveva raggiunto la Russia «di sua iniziativa e non per motivi ufficiali». L’uomo avrebbe dovuto incontrare una donna, forse la sua compagna, ma è stato accusato di furto, come confermato anche dalla portavoce dell’esercito americano Cynthia O. Smith.

