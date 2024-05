Attacco in un ospedale in Cina, arrestato un uomo armato: «Almeno 2 morti e decine di feriti»

Un imprecisato «attacco» a un ospedale nella contea di Zhenxiong, nella provincia cinese dello Yunnan, ha causato almeno due morti e ventuno feriti. Lo riferisce l’agenzia statale Xinhua, secondo cui le prime segnalazioni sarebbero avvenuto intorno alle 13.20 ora locale, le 7.20 in Italia. L’episodio è stato descritto dai media cinesi come un «violento incidente», ma le informazioni fornite dalle autorità locali sono ancora poche. Ciò che appare certo è che l’autore dell’attacco era armato di coltello. In alcuni video che hanno cominciato a circolare sui social media si vede un uomo catturato dalla polizia nei pressi di un centro benessere. Non è ancora chiaro se l’uomo arrestato sia il sospetto autore dell’attacco all’ospedale di Zhenxiong.

