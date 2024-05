Paola Ferrari contro Elodie: «Puoi metterti in tanga, ma non usare quella scusa per vendere» – Il video

È polemica per le frasi pronunciate da Paola Ferrari durante la trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo su Elodie. Per la giornalista, la cantante «non può pubblicizzare il disco» mettendosi «in un certo modo» e «dicendo che lo fai per essere libera», ha detto su Rai Uno. «Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti – ha continuato -. Che tu sia bella, che tu sia meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell’arma». Balivo ha, così, controbattuto: «Anche tu sei stata molto sexy, Paola a Ballando con le stelle», ma la giornalista ha, infine, replicato: «Ero un tronchetto, guarda. Anzi, io e il grande Fabrizio Frizzi eravamo due tronchetti».

