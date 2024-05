Leoluca Orlando ha il cuore a destra: «Tutti i miei organi sono dalla parte opposta. Ma non ho mai avuto un giorno di febbre» – Il video

«Tutti i miei organi sono dalla parte opposta rispetto» alle altre persone, «il cuore ad esempio ce l’ho a destra, è una sindrome rarissima che ho dalla nascita. Ad esempio nella mia vita non ho mai avuto un giorno di febbre ma allo stesso tempo ogni quindici o diciotto anni prendo sempre una bruttissima polmonite». Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex sindaco di Palermo e candidato alle europee con Avs Leoluca Orlando, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Credo che Avs supererà abbondantemente il 4% alle prossime europee, tutti i sondaggi ci danno in crescita. Vannacci candidato nella mia stessa circoscrizione? Ma cambiamo argomento per piacere…», ha infine concluso l’ex primo cittadino.

Leggi anche: