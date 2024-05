Camila Giorgi è sparita: «Ha il telefono staccato, non risponde a nessuno»

La tennista Camila Giorgi non si è solo ritirata dalla Wta. La sportiva che era arrivata fino al numero 26 della classifica mondiale femminile si è cancellata dal protocollo antidoping dal 7 maggio. L’ultimo suo segnale sui social è una storia su Instagram. La Wta l’ha cercata per un commento e ha trovato il suo telefono staccato. Così come quello del padre Sergio, suo allenatore. Insieme a un messaggio: farà sapere qualcosa di sé prima del Roland Garros, secondo il Corriere della Sera. La 32enne è ancora numero 116 nel ranking Atp. Il 23 marzo scorso la sua ultima partita. Mentre il suo nome era finito in un’inchiesta sulle false vaccinazioni a Rimini insieme a quello di Madame. Lei si era difesa dicendo di aver ricevuto le somministrazioni e che a sbagliare era stata la dottoressa. Ma la procura ha chiesto per lei il processo. Adesso però è scomparsa. E chissà quanto durerà il mistero.

