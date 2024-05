Camila Giorgi e l’addio (in silenzio) al tennis mondiale

Camila Giorgi dice addio al tennis, almeno quello professionale, dato che il suo nome compare nell’elenco dei tennisti che si sono ritirati sul sito ufficiale dell’ITIA. A 32 anni l’azzurra, vincitrice di quattro titoli WTA, non si è iscritta agli Internazionali d’Italia di Roma e nemmeno al Roland Garros. L’italo-argentina, balzata alle cronache per il caso dei falsi vaccini, finora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il suo ritiro risalirebbe alla giornata di ieri.

I dati della tennista nella Retired List sull’ITIA

