Tragedia a Noto, bimba di 10 mesi morta per aver ingerito candeggina: la procura apre un’indagine

Non è chiaro se la bambina abbia immerso la testa nel secchio o se la candeggina le sia finita addosso in altro modo

Una neonata di soli dieci mesi è morta per aver ingerito della candeggina. Un tragico evento che ha scosso la comunità di Noto, cittadina che conta poco più di 24mila abitanti poco distante da Siracusa. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto nella residenza della famiglia, la quale si trova nella periferia di Noto, e i carabinieri sono al lavoro per raccogliere prove e dettagli sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, nella casa c’erano la madre, due fratellini e la neonata. La bambina sarebbe entrata in contatto con un secchio contenente uno straccio imbevuto di candeggina. Le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine: non è chiaro se la bambina abbia immerso la testa nel secchio o se la candeggina le sia finita addosso in altro modo.

Interrogati i familiari

Quando la madre si è accorta dell’accaduto, ha dato l’allarme e i vicini sono intervenuti prontamente per aiutarla. La piccola è stata trasportata d’urgenza al vicino ospedale Trigona, ma purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Probabilmente era arrivata in ospedale già incosciente. Gli inquirenti, nel frattempo, hanno interrogato i familiari, i quali sono sotto shock, e hanno eseguito rilievi all’interno dell’abitazione per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sulla tragica vicenda è intervenuto anche il sindaco di Noto, Corrado Figura, che ha espresso il suo cordoglio. «Un lutto per tutta la città. Siamo in attesa dell’evoluzione delle indagini degli inquirenti: è un grande dolore per tutti noi e da padre piango questa perdita che crea un grande vuoto», ha dichiarato il primo cittadino.

Leggi anche: