Roccella contestata, l’acqua gettata da alcuni studenti contro le contestatrici – Il video

«Ma che c*** fai?». Questa la replica di una studentessa del collettivo transfemminista Aracne. Protestavano contro la ministra Roccella agli Stati Generali della Natalità quando, nel momento di andare via, altri studenti hanno gettato sui contestatori, una cinquantina, dell’acqua addosso. La protesta «al governo patriarcale» ha fatto alzare e andare via la ministra. Domani nella kermesse salta la prevista partecipazione del ministro dell’Economia Giorgetti mentre il responsabile dell’Istruzione Valditara ha chiesto di non proporre il videocontributo realizzato per l’evento. Tanti solidarizzano con l’esponente del governo, in primis il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. «Voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e con la nostra Costituzione», ha dichiarato Mattarella. Intanto le immagini dell’acqua gettata dai coetanei girano sui social. «La scena più triste di oggi sono i liceali che ghignano e gettano acqua sulle contestatrici», commenta un utente condividendo un video dell’agenzia Dire.

La scena più triste di oggi sono i liceali che ghignano e gettano acqua sulle contestatrici di #Roccella pic.twitter.com/Q2uE1aijfh

— Antonio Bravetti (@antoniobravetti) May 9, 2024

Leggi anche: